La 'bobadita' que pagó 'La Segura' para que le quitaran los biopolímeros del trasero

Luego de la reapariación de 'La Segura' en las redes sociales , tras enfrentarse a un proceso de extracción de biopolimeros los cuales hace unos años se inyectó en su cola con el fin de aumentar su tamaño. La influencer ha compartido con sus seguidores detalles de todo lo relacionado con este capítulo de su vida.

Sin ningún tipo de pudor o complejo, Natalia Segura mostró hace unos días como quedó su cola después de la operación, en la que le quitaron las macromoléculas que le estaban generando fuertes dolores de espalda. Ahí, la creadora de contenido le contó a sus seguidores que seguía en proceso de recuperación y que aunque se sentía mejor que antes,los dolores no habían desaparecido del todo ya que los médicos no habían podido extraerle todos los biopolímeros ya que algunos estaban demasiado incrustados.

Con el fin de resolver algunas dudas que pueden surgir con este tipo de procesos estéticos, 'La Segura' realizó la dinámica de Instagram de la caja de preguntas, en la que una de sus seguidoras le preguntó a cerca del monto de dinero que había tenido que pagar para que le extrajeran dicha sustancia de su cuerpo.

La respuesta de la creadora de contenido sorprendió a muchos pues si ponerse cola le había salido caro, quitársela si que es cierto.

“A mí me operó el doctor Juan Fernando Saldarriaga acá en Medellín . La cirugía, solamente la cirugía costó 30 millones de pesos, es un de las más costosas, de ahí pa’ allá cuenten lo que se gaste en medicamentos y todo lo demás”, reveló Natalia.

Fue por esa razón que aprovechó la oportunidad para aconsejarle a todos que adquirieran una póliza de seguro.

" Yo compré y para la segunda cirugía, hospitalización, etc, no me tocó pagar nada” anotó la influencer.