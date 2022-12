La confesión de Sebastián Yatra sobre su cuarentena que dejó a más de uno boquiabierto

Por medio de una videollamada en Instagram, Sebastián Yatra aprovechó para sorprender a sus seguidores con algunas confesiones.

Respondiendo algunas preguntas poco comunes de un periodista, el intérprete de “Traicionera” se hizo tendencia gracias al ‘live’.

En la entrevista surgió un comentario que hizo reír a más de uno, pues resulta que el cantante en medio del confinamiento está durmiendo con sus padres.

"Hace tiempo que no compartía el tiempo que he pasado aquí con mi familia. Llevo ya como 15 días en los que duermo con mis papás, en la cama de ellos, me les paso todas las noches como a las 2:00 de la mañana como, cuando uno era chiquito", afirmó el paisa.

Muchos de sus seguidores no paraban de carcajear por lo que dijo, quien, aseguró además que la ha pasado bastante bien con sus hermanos.

El cantante hace poco se tuvo que quitar la barba por culpa de una broma que le hizo un amigo y los fanáticos no tardaron en comentarle que se veía muy joven.

Por estos tiempos Yatra ha estado muy activo en sus redes sociales y pasa el tiempo compartiendo tanto con su familia como sus seguidores.