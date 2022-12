"La diversidad es invento de Dios": polémicas palabras de Alberto Linero en el Día del Orgullo Gay

Alberto Linero dejó a todos con la boca abierta con sus palabras en el Día del Orgullo Gay, pues en su cuenta de Instagram publicó una postal de colores con un mensaje que para muchos fue "sacrilegio" y para otros un ejemplo de respeto y aceptación.

En el mensaje Alberto Linero recalca que "la diversidad es un invento de Dios" y eso fue tomado por algunos como algo sin sentido, pues en la religión se considera aberrante el ser homosexual. Sin embargo, cada vez son más las religiones que llaman al amor y a la aceptación de todas las personas sin importar su orientación sexual.

"Nadie por ser diverso tiene menos dignidad que otros, en eso todos somos iguales. Aunque en nuestras características seamos diferentes, pues hemos sido creados así. Podría decir que la diversidad es un invento de Dios", escribió en Twitter.

Aunque muchos apoyaron sus palabras por estar cargadas de respeto e inclusión, otros lo juzgaron por "atreverse a ir en contra de la creación de hombre y mujer que hizo Dios".

"Imagínese si tengamos un día de celebración por cada debilidad humana que tengamos y nos sintamos orgullosos de eso... No entiendo... Hay respeto y amor hacia ellos pero no tengo que sentir orgullo es contradecir las obras y las grandezas que Dios nos ha dado...", "No los discrimino, ni los trato mal, pero no los apoyo ni lo comparto, porque la biblia dice claramente Hombre y Mujer los creo, Padre en verdad no esperaba eso de usted", "Gracias por el mensaje de amor… Prepárate para los ataques de quienes no entienden el mensaje al 100% (soy hetero por si las dudas", "Lineros, cada quien con sus pensamientos y sus conceptos eso se respeta, lo que no veo bien , es decir que Dios creó la diversidad, en los seres humanos", fueron algunos comentarios que le dejaron en redes sociales.