¡La gota que derramó el vaso! Christian Nodal revela qué lo impulsó a dejar en evidencia a Belinda

¡Se cansó!... Luego de varios meses manteniendo la prudencia ante los rumores, y señalamientos que se le hicieron por su ruptura con Belinda . Christian Nodal destapó la olla, y sacó a relucir el motivo real por el que su historia de amor con la cantante llegó a su fin.

Aunque ya muchos habían señalado que lo que había generado el conflicto eran asuntos económicos, hasta el momento ninguno de los dos artistas había dado una señal clara que permitiera confirmar dicho rumor. Nodal por su parte siempre era muy claro al expresar en entrevistas que no iba a hablar al respecto y Belinda, sabía sorteárselas muy bien respondiendo a los cuestionamientos de una manera diplomática sin revelar prácticamente nada. Ambos sabían hacerse muy bien los locos con la situación.

Sin embargo, la que no sabía pasar desapercibida era la mamá de Belinda, quien no perdía oportunidad para mandarle indirectazos al ex novio de su hija a través de las redes sociales. De hecho hace poco escribió un mensaje junto a una foto que decía: "el mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Dicha publicación fue respondida por una usuaria que se refería a Nodal de manera despectiva tratándolo de 'naco', diciendo que ojalá Belinda no regresara con él; a lo que la señora Schull respondió ni corta ni perezosa con varios emojis de aplausos, como tratando de hacer entender que a ella tampoco le gustaría. Fue esto entonces lo que al parecer impulsó a Nodal a no permitir que su exsuegra siguiera haciendo de las suyas, y reveló una foto de un chat en el que dejó a Belinda muy mal parada, pues la conversación muestra que la cantante le pedía dinero tal y como se había especulado.

La publicación generó opiniones divididas como era de esperarse. Sin embargo lo que no se esperaba era que Nodal volviera a hablar del tema y mucho menos con una desconocida que juzgo su comportamiento.

"Si el problema es que según tu no te dejan sanar por qué no hablarlo con @belindapop, no dijiste que aún se hablaban, pero por qué ventilar que le dabas dinero, el cual no creo ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos" le escribió una usuaria de Twitter, a la que Christian le respondió lo siguiente:

"Si lo hice, la llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de efectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer". Puntualizó el artista, a quien al parecer la situación ya le colmó la paciencia.