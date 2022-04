La segura vuelve recargada de contenido luego de 7 meses de martirio

La creadora de contenido Natalia Segura más conocida como 'La Segura' le anunció a todos sus seguidores de Instagram que volvería al ruedo, luego de siete meses en los que tuvo que enfrentarse a varios quebrantos de salud relacionados con los biopolímeros que hace algunos años decidió inyectarse en sus glúteos para aumentar su tamaño.

La influenciadora estuvo más de una vez hospitalizada por diferentes dolores en su espalda y sus piernas, que llegaron hasta el punto de impedirle caminar. Por lo tanto la joven tuvo que acudir a diferentes profesionales de la salud, que pese a que le realizaron una intervención para extraer los biopolímeros, no lograron darle con el chiste a sus dolores, que siguieron persistiendo después de la operación.

"Fui a donde muchos especialistas, me dieron miles de diagnósticos diferentes, me hacían una cosa y otra, estuve hospitalizada tres veces e incluso me sometieron a dos cirugías y se los juro que por momentos creí que se me había acabado la vida", expresó Natalia, en muchas ocasiones compartió con su comunidad de Instagram la impotencia que sentía por no encontrarle una solución definitiva a lo que tanto la martirizaba.

No obstante, luego de cruzar por ese oscuro camino de dolor e incertidumbre todo parece indicar que finalmente ha salido el sol de nuevo para la influenciadora , pues a través de un video le informó a sus seguidores que pronto volverán a encontrar videos graciosos, tutoriales de maquillaje y mucho más contenido que tiene planeado realizar, pues trabajar entreteniendo a la gente es sin duda su gran pasión.