¿Le gustaría casarse? Sara Corrales rompió el silencio sobre el tema y contó la verdad

Sara Corrales reveló si tendría o no intenciones de casarse algún día. Esto, tras las seguidas preguntas de varios seguidores sobre su situación sentimental.

“Muy buena pregunta, sí, me gustaría casarme, tener hijos, familia, pero si no pasa les aseguro que no pasa nada” dijo Corrales vía Instagram.

La actriz afirmó que su felicidad no depende de si esta casada o no.

