Linda Palma se defendió ejemplarmente ante comentario mal intencionado por parte de un fan

La presentadora de Show Caracol, Linda Palma , es reconocida por su gran profesionalidad, carisma y personalidad. Gracias a esto, ha logrado formar un vínculo muy especial con sus seguidores, quienes la ven como un gran ejemplo a seguir.

En los últimos días, la comunicadora posteó una foto en su perfil de Instagram con más de 1.7 millones de seguidores, en donde se puede apreciar su talento y su belleza para posar con dulzura. Muchos quedaron flechados con Linda.

Sin embargo, un seguidor de la barranquillera la criticó despectivamente: "hermosa, ya se te empiezan a notar los años". Por lo general, Linda suele ignorar este tipo de comentarios, pero se las ingenió para destacarse y brillar como sabe hacerlo.

"A mí y a todos los seres vivos. Gracias Dios por la vida", respondió con clase la presentadora. La réplica de Linda fue aplaudida por la multitud, quienes afirmaron que está divina y que no le haga caso a aquellos mal intencionados.

"Mi Palma hermosa, me caes súper bien niña bella. Eres un ángel", "Tú eres una guerrera. Te admiro mucho", "Me encanta tu belleza", comentaron los seguidores en su foto. Además, Linda escribió en su fotografía que: "Seamos cuidadosos con nuestra PALABRA, una vez dicha solo podrá ser perdonada, no olvidada".

Linda Palma es una mujer guerrera, valiente, inspiradora, y así lo ha venido demostrando en su ardua lucha en contra de la esclerosis múltiple, enfermedad que padece y que ha podido superar gracias a ayuda médica y a voluntad propia.