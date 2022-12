LUISA Fernanda contó lo que nadie sabía de 'Mi regalo', la canción que le dedicó a Legarda

Luisa Fernanda W publicó unas stories en las que explica cómo surgió la canción 'Mi Regalo' que fue emblemática en su relación con Legarda.

La bella Luisa lucía serena y nostálgica al recordar los momentos que pasó junto a su novio cuando grabó esa canción.

"Nació el 27 de septiembre de 2018, la escribió Itza Primera y cuando Legarda la escuchó la primera vez pues se enamoró de ella y me dijo tienes que grabarla. También me dijo que era una canción que tenía que preparar muy bien y me metí a clases de técnica vocal. Que si es una canción de despedida no sé, quizás sí, quizás no", señaló Luisa.

También aseguró que la canción le permitió vivir el amor más grande de su vida.

