Luisa Fernanda W impresiona al mostrar su radical cambio de look

Para nadie es un secreto que Luisa Fernanda W es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y quien es muy activa en sus redes sociales en las que comparte bastante contenidos con sus fans.

La novia del cantante de música popular, Pipe Bueno , compartió hace poco en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 17 milones de personas, un video que dejó 'boquiabiertos' a sus fans.

Allí se ve que muestra un outfit haciendo como si fuera la dueña de una empresa, pero lo que más llamó la atención es su nuevo look.

Luisa Fernanda W se cortó el cabello. Recordemos que la hermosa joven, mamá de Máximo, tenía su pelo bastante largo, pero ahora tomó la decisión de cambiar y se lo cortó a la altura de los hombros.

Su nuevo look le queda muy bien y se ha robado los halagos de sus millones de seguidores en las redes sociales.

El video hasta el momento tiene más de 46 mil me gusta y comentarios como: "Quedaste 😍", "Te ves más joven!!,lu no puedo morir sin verte con el cabello rojo", "Hermosa como siempre 😍", "Amo ese corte 👏🔥".

Con esta filmación Luisa Fernanda W vuelve a levantar rumores de un posible embarazo, ya que según algunos usuarios de las redes sociales se le ve algo de barriga usando la blusa blanca del outfit.

Sobre este tema la influencer ser ha pronunciado en varias oportunidades. Lo último que dijo fue: "¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja… uno dice: ‘si estoy o no estoy embarazada, para qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’...".

Continuó diciendo sobre el tema: "Una persona embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda, o si no lo quiere decir, perfecto. Un embarazo no se oculta e igual en cualquier momento se va a notar, entonces esperemos a ver… Dios quiera que sí".