Luisa Fernanda W responde cuándo mostrará la cara de su bebé: "Sin misterio"

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hace tan solo algunas semanas se convirtieron nuevamente en padres de un hermoso bebé llamado Domenic.

Desde que la joven estaba en embarazo, dijo en sus redes sociales que iba a mantener a sus fans actualizados sobre lo que pasara con su bebé y así lo ha cumplido, pues en un principio mostró todo el parto junto a su novio y los primeros minutos de Domenic en su nuevo hogar.

Publicidad

Aunque en la filmación que compartió la pareja de cuando el bebé llegó al mundo se le vio el rostro, son varios los internautas que le han pedido que ya pasados algunos días de dar a luz muestre cómo está su bebé.

Por ese motivo, Luisa Fernanda W decidió aclarar las dudas sobre cuán piensa mostrar por completo la carita de su hijo.

En su Instagram la joven escribió: "¿Qué cuando voy a mostrar la cara a mi hijo Domenic?. La pregunta más común por estos días, la verdad no sé qué día, aquí en casa tenemos pensado que cuando terminemos en plan canguro con el bebé, se los vamos a presentar como se debe, así como lo hicimos con Máximo, sin misterio".

Son varios los internautas que han felicitado a la pareja por ser tan relajada con esos temas, pues recordemos que 'la moda' hoy día en el mundo de la farándula, es no mostrar la cara de los bebés durante los primeros meses, así como lo ha hecho la pareja de cantantes Camilo y Evaluna, quienes aún no presentan a su hija Índigo a sus millones de seguidores.

Publicidad

"Al menos no es como Greeicy y Evaluna que se la dan de la gran cosa, muestran todo el embarazo y después no quieren mostrar al bebé. Tan raro", "Ella tiene derecho a guardar la privacidad sobre su bebé, la gente si es cansona no dejan ni nacer esos muchachitos porque ya hay que mostrarlos pues!", "Ni Beyoncé hizo tanto drama para mostrar sus hijas", "La verdad ella es divina y siempre muestra con amor sus bebés, no como otras que se la pasaron mostrando la panza y ahora no muestran sus bebés, un niñ@ siempre va a inspirarme amor, ternura 👏👏👏👏", son algunas de las opiniones de los internautas sobre este tema.

Te puede interesar:

Trucos para eliminar malos olores de la casa