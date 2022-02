Mia Khalifa ‘revive’ con picante imagen y llamado a sus seguidores

La exestrella porno Mia Khalifa fue centro de atención y despertó preocupación entre sus miles de seguidores luego de que el fin de semana se rumorara en redes sobre su supuesta muerte .

Pese al boom de la supuesta noticia y ante la incertidumbre de sus más fieles admiradores, la propia actriz de cine para adultos reapareció en redes sociales desmintiendo, de una particular forma, el rumor que la volvió tendencia en los últimos días.

Publicidad

Todo inició cuando finalizando la semana anterior la cuenta de Facebook de Mia Khalifa pasó a ser una “cuenta póstuma”, la cual es una opción que creó la plataforma digital, propiedad de Meta, en la que permite mantener activas las cuentas de usuarios fallecidos, para que sus seres queridos le rindan homenaje a través de esos perfiles.

Publicidad

La confusión fue cuando se percataron que el perfil de la actriz decía In Memoriam (En memoria de), con el que la plataforma invita a todos sus allegados a rendirle homenaje a la modelo de 28 años y oriunda de Beirut, Líbano.

Pese al revuelo que generó el rumor sobre la supuesta muerte de Mia, ni ella ni sus representantes se pronunciaron, por lo que fue aún más la incertidumbre por saber qué pasó con la exestrella del porno.

Publicidad

Días después, y sin dar mayor explicación a por qué su cuenta pasó a póstuma, Mia Khalifa reapareció con un gracioso meme anunciando que está más viva que nunca.

Publicidad

Se trata de un meme en el que aparecen varios cadáveres con un texto que dice: "Bring out yer dead!! i’m not dead yet! ifeel fine! (¡Saca a tu muerto! ¡No estoy muerta aún! Me siento bien".

El meme despertó risas entre seguidores de la famosa creadora de contenido para adultos, al tiempo que dio gran tranquilidad a quienes deliran con la candente exmodelo porno.