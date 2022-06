Murió a los 76 años Martha Bossio, reconocida libretista del país

Martha Bossio, famosa escritora colombiana, murió la noche del domingo 19 de junio a sus 76 años y aún se desconocen las causas de su fallecimiento.

La mujer se destacó como libretista de producciones como 'San Tropel', 'Pero sigo siendo el rey', 'Gallito Ramírez', entre otras.

La Red Colombiana de Escritores Audiovisuales informaron la triste noticia por medio de su cuenta oficial de Twitter : “Con profunda tristeza informamos que nuestra querida #MarthaBossio, miembro principal del Consejo Directivo de @redescritoresco ha fallecido. Enviamos un abrazo solidario a su hijo Nicolás, a su familia, a sus colegas y amigos. Martha, preservaremos tu legado por siempre”.

Con profunda tristeza informarnos que nuestra querida #MarthaBossio, miembro principal del Consejo Directivo de @redescritoresco ha fallecido. Enviamos un abrazo solidario a su hijo Nicolás, a su familia, a sus colegas y amigos. Martha, preservaremos tu legado por siempre. pic.twitter.com/1VTERr5W7i — Red Colombiana de Escritores Audiovisuales-REDES (@redescritoresco) June 20, 2022

Así mismo, el director Carlos Gaviria se pronunció al conocer el fallecimiento de la señora Martha Bossio.

En su Twitter escribió: "Siento una gran tristeza por la muerte de Marta Bossio, tal vez la más grande escritora de telenovelas en Colombia. Vi su generosidad, su sencillez y su ánimo de ayudar a todos los escritores audiovisuales colombianos. Paz en su tumba".

Durante una entrevista en el año 2021, la libretista dijo: "Trabajé 22 años en la televisión colombiana. Después, pasado un tiempo me fui a hacer un viaje muy largo, cuando regresé no quise volver a escribir novelas porque me di cuenta que estaba sacrificando la mitad de mi vida sentada en un computador y resolví que iba a viajar más y me iba a dedicar a enseñar lo que más sabía hacer, que era escribir guiones".

"Tenía una facilidad para contar historias, porque mi papá era maravilloso. Contaba historias en las visitas y era fascinante oírlo. Eso me lo inculcó sin darse cuenta, me fui fascinando con eso. Lo único que me calma cuando tengo una angustia, cuando estoy preocupada, cuando algo raro pasa, es buscar una buena historia", finalizó diciendo.