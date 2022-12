“No estoy metiendo bareta”: respuesta del padre Linero ante críticas por su pérdida de peso

Hace unos días el padre Alberto Linero se volvió tendencia en Twitter a raíz de unos memes que le hicieron en los que se burlaron y criticaron por su pérdida de peso.

Publicidad

Más de uno quedó boquiabierto con el impresionante cambio del nacido en Santa Marta y del contraste que hay entre su pasado y presente.

Ante los comentarios recibidos, Linero les respondió a través de su perfil en esta red social, en la que aclaró que todo fue por salud.

Publicidad

Me "peluqueo" cuando se acabe la pandemia. Por salud he logrado bajar 44 Kg. Ya estoy investigando para mi próximo libro: #ComoMequitéEstePesoDeEncima — Alberto Linero (@PLinero) July 9, 2020

Publicidad

Te puede interesar: ¿Accidente o actividad paranormal? Misteriosa paloma quedó ‘detenida’ en el cielo en Tuluá

“Me peluqueo cuando se acabe la pandemia. Por salud he logrado bajar 44 Kg. Ya estoy investigando para mi próximo libro”, escribió.

Publicidad

Así mismo, el padre se refirió al tema en su columna de opinión en el programa Mañanas BLU de BLU Radio.

Publicidad

y la manda es no peluquearme hasta que no pase toda esta pandemia... — Alberto Linero (@PLinero) July 9, 2020

“No estoy metiendo bareta, no me atropelló la malparidez, no estoy enfermo, no es ningún exceso el que me ha hecho bajar de peso… simplemente por cuidar mi salud, decidí ponerme a dieta estricta, y lo he logrado, he bajado 44 kilos”, explicó el hombre quien hace algún tiempo decidió retirarse de su oficio como sacerdote.

Publicidad

El ex-padre Linero resume así a muchos colombianos:

Día con IVA //Día sin IVA pic.twitter.com/Z4BYOENBRO — LUIS LEONARDO LÓPEZ (@leomlcster) July 9, 2020

El padre Linero soltero / El padre Linero comprometido. pic.twitter.com/fKU8KwqNyl — Tizumba Online (@tizumbaonline) July 9, 2020

Publicidad

Ese Linero se puso a culear con todas las de la ley https://t.co/cMhGF48e46 — Stefania🎃👻 (@papitaconaji) July 9, 2020

Linero Viviendo sólo // viviendo con mi mamá pic.twitter.com/h5U37zbmvB — Pepe Locuaz (@MrCococho) July 9, 2020