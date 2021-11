"No quiero entrar en ese juego": Daniel Arenas enojado por pregunta sobre Daniella Álvarez

En una entrevista con Univisión, Daniel Arenas dejó claro que quiera mantener su relación fuera del mundo mediático, como lo ha hecho en varias ocasiones, sin embargo, destacó que esta entrevista la daba por amor, no porque fuera con su ritmo de vida y privacidad.

El actor que ha sido muy reservado con su vida personal, agregó que es la primera vez que acude a una entrevista para hablar de su vida sentimental, y explicó que para él es mejor protegerla manteniéndola lejos de las redes sociales.

La periodista Lourdes Stephen, del programa 'Sal y pimienta' le recordó al Daniel que no es un secreto que Daniella Álvarez quiere ser mamá y le preguntó si ellos, como novios, han hablado de eso.

“Yo no quiero entrar en ese juego (...) porque eso no se vale”, respondió el actor agregando que no se quiere sentir presionado por las preguntas delos seguidores o periodistas, ya que son decisiones muy personales.

A pesar de las declaraciones del actor, Daniela parece estar enamorada y muy feliz junto a él, por lo que no duda en ningún momento en presumir su relación por cielo y tierra.

Vale la pena mencionar que en las últimas semanas los famosos han estado en boca de muchos usuarios en redes, pues según ellos Daniella Álvarez apareció con un anillo de matrimonio.

Publicidad

A continuación el video de la entrevista: