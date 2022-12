"Qué mal inglés", dijeron a Jessi Uribe por su tatuaje, pero el cantante se defendió

Jessi Uribe está pasando la cuarentena muy juicioso haciendo ejercicio y en casa. Además, comparte con sus seguidores los cambios que ha tenido su cuerpo después de haberse sometido a una cirugía.

Recientemente, subió una foto en la que aparece al aire libre sin camisa y deja ver sus brazos ejercitados, pero uno de los tatuajes que tiene en su pecho llamó la atención de un seguidor.

"Hmmmm qué mal inglés wey", escribió una persona en los comentarios.

La frase que está tatuada en el pecho de Jessi causó mucha confusión, pues un usuario le corrije diciendo: "Debería ser "Where life begins and love never ends" (Donde la vida comienza y el amor nunca termina) y alega que le faltó la 's' a ends.

Te puede interesar: "¡Sóbese!"", dijeron a Jessi Uribe por tremenda cachetada que le dio Paola Jara en concierto

Sin embargo, Jessi sale a aclarar la situación y explica que la 'S' está al final del diseño del tatuaje.

jessi_1.jpeg

jessi_2.jpeg

Al parecer, solo se trata de un error en la ubicación de las palabras en el tatuaje lo que genera confusión.

Sin embargo, muchos usuarios lo defendieron diciendo que "la frase está clara y la interpretación también".