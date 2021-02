¿Qué tal? Así se ve una mujer sin depilarse las cejas y el bigote durante un año

Una joven danesa llamada Eldina Jaganjac se negó a depilarse las cejas y el bigote por un año para demostrar que las mujeres siguen siendo femeninas a pesar de no quitarse el vello facial.

A Eldina no le importa que digan o piensen los hombres al verla, pues se cansó de los estándares de belleza que impone la sociedad.

“Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”, comenta la chica que se viralizó en redes sociales.

El 20 de marzo de 2020 la danesa Jaganjac dejó de depilarse y desde ese momento sus cejas y bigote comenzaron a crecer. Ahora tiene un aspecto más varonil.

Ella cree que las mujeres tienen “opciones extremadamente limitadas” principalmente cómo se supone que deben verse.

“He tenido algunos comentarios groseros, pero muy pocos eran de adultos. La mayoría han sido adolescentes en las redes diciéndome cómo realizar el aseo personal. O simplemente comentando ‘uniceja'”, dice la mujer.

Este es el increíble cambio: