Sebastián Vega sorprende con emotivo mensaje para su hijo al que al parecer no le permiten ver

Redes sociales vemos, vidas reales definitivamente no sabemos. El actor y creador de contenido Sebastián Vega sorprendió a su comunidad de Instagram con un mensaje de cumpleaños para su hijo de 10 años, en el que reveló que al parecer no lo ha podido ver porque su mamá no se lo permiten.

Aunque el actor, no dio detalles específicos sobre la situación, en una parte del mensaje dio a entender que algo no anda bien entre él y la mamá de su hijo, pues expresa que ojalá puedan celebrar pronto y que estará ahí para el cuando le permitan volver. Adicionalmente, en sus historias de Instagram publicó un par de videos en los que expresó que todos teníamos problemas, y que aunque no era una persona que le gustara generar polémica habían situaciones en las que definitivamente "no podía tapar el sol con un dedo".

Las razones por las que el actor no puede ver a su hijo a ciencia cierta no se conocen, lo cierto es que al parecer el tema le ha afectado bastante.

“FELIZ CUMPLEAÑOS HIJO QUERIDO, Que cumplas muchos más y que Dios y la vida te sigan protegiendo y llenando de mucha salud. Ya son 10 años de vida, vida que día a día vas a aprendiendo a vivir. Te amo locamente y en muchos momentos me has enseñado que nunca se dijo que sería fácil. ACÁ SIEMPRE ESTARÉ PARA TI, PARA CUANDO QUIERAS Y TE PERMITAN VOLVER. Eres gasolina para mi vida y una motivación que con solo esta primera década de vida me has enseñado que por lo que se quiere se lucha y nunca nunca te rindes. TE AMO y pronto celebraremos juntos mi amor” fue el emotivo mensaje que el actor compartió en su Instagram junto a varias fotos de su hijo.