Shakira rompe el silencio sobre el estreno de su canción y deja llamativa reflexión

La cantante barranquillera Shakira una vez más hizo lo suyo y se viralizó en casi todo el mundo gracias a su colaboración musical junto al DJ argentino Bizarrap.

Luego del tremendo éxito que fue el estreno del tema 'BZRP Music Session #53', el cual en tan solo en 24 horas superó los 60 millones de reproducciones en YouTube, la artista de talla internacional decidió romper su silencio y hablar sobre la canción.

Por medio de sus redes sociales Shakira agradeció a su equipo de trabajo: "Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado".

Asimismo, aprovechó para dejarle un mensaje a todas las personas que la siguen: "Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada".

Con la publicación de la barranquillera queda más que claro que ella, en lugar de quedarse llorando en casa por sufrir una infidelidad, decidió armarse de valor y sacarle provecho a su situación facturando, y de qué manera.

Gracias al increíble @bizarrap , @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado.



Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. pic.twitter.com/YegQ8MUXi6 — Shakira (@shakira) January 13, 2023

Shakira lanza indirectas a Piqué en nueva canción

Y es que Shakira no se guardó nada al momento de escribir la letra del tema, pues en ella le mandó varias indirectas a su expareja, Gerard Piqué.

"Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", dice una parte del tema.

Asimismo, Clara Chía no se salvó de la tiradera: "Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio".

