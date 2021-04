"Todo se lo chupa", el agarrón de Luisa W y un usuario que se burló de ella cuando hundió el abdomen

Luisa Fernanda W es muy querida con sus seguidores y su contenido le hace ganar cada vez más fans. Su cuerpazo es uno de los más envidiados y más ahora después de dar a luz a su hijo Máximo.

Luisa Fernanda W quiso mostrarle a sus fans un ejercicio que le ha funcionado para mantener tonificado el abdomen y está basado en la gimnasia abdominal hipopresiva, mejor conocida como hipopresivos. Se trata de un tipo de ejercicios enmarcados en el ámbito de la fisioterapia y la rehabilitación posparto.

Estos ejercicios se caracterizan por realizar en apnea una serie de posiciones específicas con el objetivo de potenciar la musculatura abdominal y del suelo pélvico.

Luisa mostró que lleva mucho rato practicando estos ejercicios y evidenció que su capacidad para hundir el abdomen es muy buena. Incluso, muchos le pidieron el secreto para lograrlo.

Sin embargo, las críticas o burlas no se hicieron esperar y una en particular le molestó mucho a la influencer, pues fue un médico quien comentó algo que no tenía que ver con el ejercicio.

"No, pues qué talento. Todo se lo chupa, hasta al Pipe", dijo un usuario y ella no se quedó callada, pues criticó que el comentario en una página de chismes viniera de un médico.

"Qué tristeza ver a un médico criticando en páginas de chismes....qué miedo un médico así. Qué falta de empatía la de estos "profesionales".

No obstante él le hizo saber que era una opinión basada en la mofa que se ha desatado en torno al estado físico de su pareja.

"Si, yo creo ambos caemos en lo mismo, de hablar y hacernos juicios sin saber. Usted es más que su complexión o que el estado musculonutricional de su marido, sin embargo, muchos nos hemos reído y divertido con el asunto aun sabiendo que usted no tiene control sobre el estado físico de Pipe. Lastimosamente es el tema de moda, y pasan este tipo de cosas. Así también usted se genera una opinión de mí basasa en un solo comentario en una pagina dedicada al chisme y cree que con eso ya sabe que tan buen o mal profesional soy o qué tan empático soy y pues no. Igualmente deseo éxito en sus proyectos. Saludos

La influencer no se quedó callada ante el comentario y también le contestó a esta persona haciendo énfasis en que le había sorprendido que la mofa viniera de un médico.

"En ningún momento he dicho que le tiene que gustar lo que yo hago, y tienes razón yo todos los días se a lo que estoy expuesta y se vivir con ello. Solo me llamo la atención tu comentario en medio de todos, porque si te fijas la mayoría dicen los mismo, pero como vi que eres medico me sorprendí, porque siempre he pensando que los médicos tienen una empatía increíble y jamás había visto uno criticando a una mujer. Pero bueno la equivocada soy yo. Usted siga criticando que pues normal, no pasa nada, saludos y éxitos en su carrera 💪🏻 y con respecto a lo de su servicio, muchas gracias, pero no 🙏🏼", respondió Luisa.