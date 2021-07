Video: Paloma, la hija de Juanes, bailó con su mamá y todos dicen que le heredó el cuerpazo

El video fue compartido por la misma Karen Martínez, madre de Paloma, en su cuenta oficial de Instagram. La publicación que ya cuenta con más de 35 mil ‘Likes’, ha dejado atónitos a los internautas pues la jovencita no ha parado de ser elogiada por su destreza en el baile y, además, su bello cuerpo.

Y es que, con tan solo 15 años, Paloma ha logrado impresionar en las redes sociales, pues muchos aseguran que tendrá futuro en el modelaje.

“Teníamos esta canción pegada y ella me puso a aprendérmela en tiempo récord, no entiendo como ellos se aprenden las coreografías tan rápido, pero yo no me quedé atrás y lo intenté. La verdad es que con ellos todo sale mejor”, describió Karen en la publicación.

Por su parte juanes comentó unos emojis de corazón y varias celebridades como Naty Botero, Taliana Vargas y Claudia Bahamon felicitaron a la pareja por el talento y la hermosura de su hija. Así mismo lo hicieron varios seguidores. “Lindas”, “Paloma, una reina”, “que hija tan linda”, “Paloma es espectacular, que impresión”, “se nota que son muy unidas”, son algunos de los comentarios en el post.