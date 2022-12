¡Ya no es malvada! Fernanda Castillo, aplaudida por mostrar su cuerpo SUBIDO de peso

La actriz mexicana Fernanda Castillo, quien interpretó a la aguerrida Mónica Robles en el ‘Señor de los cielos’, sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que se sinceró acerca de su cuerpo.

En la descripción cuenta que ese fue la figura que le dejó ‘Tami’, el personaje ‘rellenito’ que interpretó para ‘Dulce familia’, película en la que también participa Florinda Meza.

“Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo”, dice al inicio del texto en el que hace referencia a que la llenaba de angustia no cumplir las expectativas de los demás en cuanto a cómo debía verse.

Confiesa que fue con los años que aprendió a “negociar” con su cuerpo a veces con dietas extremas y a veces relajándose.



Cuando Tami llegó a su vida fue como volver a pasar por esas inseguridades que la aterraban antes. “Cómo iba a entender un personaje que se aceptaba y quería, si yo nunca había hecho eso?”.

Ese cuerpo 90,60,90 que no tenía Tami, le permitió sentirse feliz. Manifestó que compartió esta historia y esta fotografía para todos aquellos que tratan de transformar su cuerpo. “A veces no se trata del peso, a veces es tu nariz, lo delgado de tus piernas, tu estatura... a veces es solo un sentimiento interno de no gustarte cuando te miras al espejo”.

La foto que publicó es del 13 de junio de 2018, fecha en la que terminó la grabación de ‘Dulce familia’. A partir de allí trabajó por regresar a su cuerpo, pero con el tiempo y el desgaste que esto requería se rindió. “No se rindió mi voluntad, sino que solté la idea de que sólo valgo por cómo me veo”.

Justificó su pensamiento en que se dio cuenta que lo que ha logrado hasta hoy es por lo que hay dentro de ella y no por como se ve.

“Empecé (…) a tenerle paciencia y respeto a un cuerpo que no solo me sostuvo durante el proceso tan difícil al que lo sometí, sino que me ha sostenido toda la vida”.

“Comencé a valorarlo, a escucharlo y a celebrar que soy mucho más de lo que exprese una báscula o una talla”, finalizó.

