Yina Calderón mostró cómo su cuerpo está más cerca de ser como el de una barbie

Yina Calderón ha demostrado que cuando a ella se le mete algo en su cabeza, no hay poder humano que logre sacárselo. La mujer está 'encaprichada' y enfocada en convertirse en la próxima 'barbie' colombiana, y en este punto que está, es más probable que retroceda un barco, a que ella se detenga.

La creadora de contenido ya lleva varias intervenciones y en una de esas, las cosas no salieron muy bien que digamos, pues la ubicación de su ombligo terminó siendo un poco alterada. Sin embargo, para Yina eso no significó un problema, pues al parecer cuenta con dinero suficiente para regresar al quirófano cuando se le dé la gana y además se podría decir que operarse ya no está en su lista de miedos.

Publicidad

Así que para mostrarle a todos sus seguidores, que cada vez está más cerca de lograr la meta de su proyecto 'barbie', la mujer publicó un video en su cuenta privada de Instagram donde aparece con un diminuto vestido de baño, para mostrar el avance de su recuperación. Ahí la mujer dejó al descubierto una serie de morados que tiene en su piel, y un cuadrado hecho de gaza y esparadrapo que tiene a la altura de su ombligo la cual estaría tapando algunas heridas mientras cicatrizan.

Publicidad

En el video también se logra percibir una gran cicatriz que atraviesa toda la pelvis, a la que varios internautas reaccionaron con diversos comentarios.

Publicidad

"Lástima la cesárea tan grande y sin tener hijos, que cicatriz por la vanidad" le escribió una mujer.

Sin embargo, parece que a Yina los comentarios buenos o malos desde hace tiempo le dejaron de importar pues ella, se ve muy conforme con lo que hasta el momento ha logrado convertir su cuerpo.

Publicidad