Hueco en calle de Neiva dejó a una mujer en la UCI y otra por poco aborta

En la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila , dos mujeres terminaron gravemente heridas luego de caer en un hueco ubicado sobre la carrera 16, entre el intercambiador Luna Verde y el batallón de Novena Brigada del Ejército.

El primer caso ocurrió este lunes, cuando una mujer identificada como Diana Carolina Narváez acababa de salir del trabajo con rumbo hacia su casa, en el barrio Gualanday.

Diana de 32 años y 15 semanas de embarazo quien se movilizaba sola en una motocicleta no se percató del hueco debido a la cantidad de vehículos y bicicletas que también transitaban por la misma calle.

“Venían dos ciclas adelante, luego un carro bajito y después yo, el carro venía despacio porque las ciclas no lo dejaban pasar, como era bajito uno no ve los huecos ni nada, en esas cogí el hueco de frente y me caí. Como es tan hondo, me mandó hacia adelante con todo y moto, yo me pegué con el manubrio en el estómago, caí. Al instante, cuando intenté levantarme, me sentí mojada y decidí quedarme ahí acostada en la calle”, relato la víctima.

La mujer fue trasladada de emergencia por una ambulancia a un hospital. Afortunadamente no perdió el bebé y ahora se recupera desde casa.

El segundo caso se presentó este miércoles hacia las dos de la tarde cuando una mujer identificada como Yesenia Montaña Murcia, de 31 años de edad, se movilizaba en su motocicleta hacia su apartamento en el barrio El Madrigal y de repente cayó accidentalmente en el mismo hueco.

Publicidad

La mujer quedó inconsciente tras el golpe. Por eso fue trasladada inmediatamente a un hospital, donde después de reanimarla lograron salvar su vida.

Yesenia sufrió un trauma cráneoencefálico moderado y fue remitida a la Unidad de Cuidados Intensivos intermedia. También sufrió una fractura en la mandíbula, y una en el mentón derecho.

El esposo de la mujer dijo: “En estos momentos me siento triste, preocupado, con rabia e indignado. Yesenia es una mujer trabajadora, entregada a su profesión, a su hogar y su familia, no es justo que le haya pasado esto, me preocupa su salud enormemente, y me indigna saber que casi pierde la vida en un lugar que ya había tenido antecedentes de accidentalidad y hasta el día de hoy después de lo que le pasó a ella, si por fin hacen algo a la vía”.

En este momento las victimas esperan que las respectivas autoridades hagan algo al respecto para que otra persona no vuelva a salir herida o incluso pierda la vida.