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Videos muestran el terror que se vivió en Japón tras fuerte terremoto: hay más de 20 heridos

El movimiento sacudió edificios, rompió vitrinas y provocó escenas de pánico. Las imágenes muestran la fuerza del temblor

videos terremoto japon.jpg
Videos del terremoto en Japón
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico dejó al menos 22 personas heridas, provocó daños en establecimientos comerciales y obligó a modificar temporalmente la operación de algunos servicios ferroviarios. Videos difundidos después del sismo muestran cómo se sintió la emergencia en diferentes localidades.

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De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento se registró a la 1:04 de la madrugada, hora local, con epicentro en la zona occidental de la prefectura de Shizuoka y una profundidad aproximada de 40 kilómetros. Aunque no se emitió una alerta de tsunami, las autoridades recomendaron mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos fuertes.

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Las imágenes de cámaras de seguridad y grabaciones difundidas en redes sociales muestran calles y establecimientos sacudidos por el movimiento. En algunos registros se observa cómo los objetos se desplazan dentro de los edificios y las personas buscan salir de los lugares donde se encontraban.

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Los daños también quedaron registrados en diferentes comercios. En algunas zonas se rompieron vitrinas y quedaron fragmentos de vidrio esparcidos sobre las calles. En una librería, varios libros cayeron de los estantes y terminaron acumulados en el suelo.

El balance preliminar reportó al menos 22 personas heridas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka. Entre los afectados se encuentran personas que sufrieron caídas mientras intentaban ponerse a salvo durante el temblor. Los reportes iniciales señalaron que la mayoría de las lesiones no eran de gravedad.

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El movimiento también tuvo consecuencias en el transporte. Los trenes bala Shinkansen operaron a velocidades reducidas en las zonas afectadas como medida preventiva, mientras se realizaban revisiones para comprobar las condiciones de las vías y garantizar la seguridad de los pasajeros.

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Japón permanece atento ante posibles nuevos movimientos

La Agencia Meteorológica de Japón pidió a la población prepararse ante la posibilidad de que se presenten nuevos sismos de intensidad considerable durante los próximos días, especialmente en las siguientes 48 a 72 horas. También recomendó prestar atención a posibles deslizamientos de tierra y caída de rocas, particularmente si se presentan lluvias.

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Este episodio se produjo después de otro terremoto registrado el viernes 6 de noviembre, cuando un movimiento de magnitud 6,1 sacudió las aguas del océano Pacífico frente a la costa oriental de Japón. Ese evento también fue percibido en distintas zonas del país, incluida Tokio.

Japón se encuentra en una región de intensa actividad sísmica, debido a la interacción de varias placas tectónicas. Por esta razón, el país cuenta con sistemas de monitoreo y protocolos de prevención para responder a este tipo de emergencias.

Las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por el terremoto de este domingo y mantienen las recomendaciones de prevención ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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