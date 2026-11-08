Videos muestran el terror que se vivió en Japón tras fuerte terremoto: hay más de 20 heridos

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico dejó al menos 22 personas heridas, provocó daños en establecimientos comerciales y obligó a modificar temporalmente la operación de algunos servicios ferroviarios. Videos difundidos después del sismo muestran cómo se sintió la emergencia en diferentes localidades.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento se registró a la 1:04 de la madrugada, hora local, con epicentro en la zona occidental de la prefectura de Shizuoka y una profundidad aproximada de 40 kilómetros. Aunque no se emitió una alerta de tsunami, las autoridades recomendaron mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos fuertes.

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Videos muestran cómo se vivió el terremoto en Japón

Las imágenes de cámaras de seguridad y grabaciones difundidas en redes sociales muestran calles y establecimientos sacudidos por el movimiento. En algunos registros se observa cómo los objetos se desplazan dentro de los edificios y las personas buscan salir de los lugares donde se encontraban.

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Los daños también quedaron registrados en diferentes comercios. En algunas zonas se rompieron vitrinas y quedaron fragmentos de vidrio esparcidos sobre las calles. En una librería, varios libros cayeron de los estantes y terminaron acumulados en el suelo.

El balance preliminar reportó al menos 22 personas heridas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka. Entre los afectados se encuentran personas que sufrieron caídas mientras intentaban ponerse a salvo durante el temblor. Los reportes iniciales señalaron que la mayoría de las lesiones no eran de gravedad.

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🚨🇯🇵 JAPÓN | Dos sismos en pocas horas.



El más fuerte, de magnitud 5.7, ocurrió a la 1:04 a.m. del 8 de noviembre, hora local, con epicentro en Shizuoka.



Dejó al menos 22 personas heridas, cristales rotos, objetos caídos y retrasos en el transporte ferroviario.



La Agencia… pic.twitter.com/ekQCJLCnK1 — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) November 8, 2026

🇯🇵🚨 Un sismo de magnitud 5,7 pone en alerta a Japón



👉 Más de 20 personas resultaron heridas en un terremoto que sacudió Japón durante la noche del sábado al domingo, informó la cadena Fuji Television Network. El sismo ocurrió por la madrugada en la prefectura de Shizuoka.



🔴… pic.twitter.com/HLsbOvNHfU — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 8, 2026

El movimiento también tuvo consecuencias en el transporte. Los trenes bala Shinkansen operaron a velocidades reducidas en las zonas afectadas como medida preventiva, mientras se realizaban revisiones para comprobar las condiciones de las vías y garantizar la seguridad de los pasajeros.

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Japón permanece atento ante posibles nuevos movimientos

La Agencia Meteorológica de Japón pidió a la población prepararse ante la posibilidad de que se presenten nuevos sismos de intensidad considerable durante los próximos días, especialmente en las siguientes 48 a 72 horas. También recomendó prestar atención a posibles deslizamientos de tierra y caída de rocas, particularmente si se presentan lluvias.

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Este episodio se produjo después de otro terremoto registrado el viernes 6 de noviembre, cuando un movimiento de magnitud 6,1 sacudió las aguas del océano Pacífico frente a la costa oriental de Japón. Ese evento también fue percibido en distintas zonas del país, incluida Tokio.

Japón se encuentra en una región de intensa actividad sísmica, debido a la interacción de varias placas tectónicas. Por esta razón, el país cuenta con sistemas de monitoreo y protocolos de prevención para responder a este tipo de emergencias.

Las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por el terremoto de este domingo y mantienen las recomendaciones de prevención ante la posibilidad de nuevas réplicas.