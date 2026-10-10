Fuertes temblores en Colombia tras el terremoto en Panamá; hubo varios en la madrugada

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una madrugada sumamente activa este sábado 10 de octubre, registrando un total de cuatro sismos en Colombia que han encendido las alarmas en diversas regiones del país.

Estos movimientos telúricos ocurren en un contexto de alta susceptibilidad, luego del potente terremoto de magnitud 7,7 en Panamá el pasado viernes 9 de octubre, el cual provocó el colapso de múltiples estructuras en el país vecino.

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El sismo más fuerte de la madrugada

El evento de mayor intensidad de la jornada ocurrió en las primeras horas de este sábado, alcanzando una magnitud de 4,0 grados.



Según los informes oficiales de las autoridades y los reportes de la comunidad en redes sociales, este temblor hoy se sintió con fuerza en ciudades capitales y municipios clave como Manizales, Medellín, Dosquebradas (Risaralda), Villamaría y Supía (Caldas). Los comités de gestión del riesgo se encuentran evaluando posibles afectaciones estructurales en estas zonas.



Chocó, Caldas y Meta: Epicentros de la actividad telúrica

La cadena de sismos comenzó a manifestarse desde los primeros minutos del día. A las 12:46 a. m., el SGC confirmó un movimiento en el municipio de Filadelfia, Caldas, con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 106 kilómetros.

Casi de manera simultánea, a las 12:47 a. m., la entidad detectó otro evento de magnitud 3,4 y profundidad superficial en Uribe, Meta.

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Horas más tarde, a las 5:16 a. m., la tierra volvió a sacudirse en el occidente de la nación. El reporte oficial señaló un sismo de magnitud 3,4 con una profundidad de 43 kilómetros en Istmina, Chocó.

Este departamento se encuentra bajo especial monitoreo, ya que fue uno de los territorios más golpeados por el recordado terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

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Alertas encendidas en el territorio nacional

La coincidencia de estos temblores en Colombia con el reciente desastre en Panamá mantiene a los expertos y a las agencias de socorro en máxima alerta.

Aunque los sismos no se pueden predecir, el Servicio Geológico Colombiano insiste a la ciudadanía en la importancia de conocer las rutas de evacuación y contar con un kit de emergencia familiar.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños materiales de gravedad por los eventos de esta madrugada, pero se mantiene el monitoreo constante en las fallas geológicas activas del territorio nacional.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-10, 05:16 hora local Magnitud 3.4. Profundidad 43 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/shqN8GDtZc — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 10, 2026

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