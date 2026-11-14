La historia detrás de alias Primo Gay, el jefe de las disidencias capturado en Antioquia

La captura de Néider Yesid López Uñate, conocido como alias Primo Gay, volvió a poner la atención sobre las estructuras armadas ilegales que operan en el norte de Antioquia. El hombre fue detenido en la vereda Santa Ana, en el municipio de Briceño, durante un operativo de la Fuerza Pública, según confirmó el gobernador del departamento.

López Uñate era identificado por las autoridades como uno de los principales integrantes de las disidencias de las Farc en esa región. Su nombre también aparece relacionado con diferentes hechos violentos, entre ellos el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo de 2026. Sin embargo, estos señalamientos corresponden a investigaciones y atribuciones de las autoridades, por lo que no deben entenderse como una condena judicial.

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La trayectoria de alias Primo Gay en las estructuras armadas

De acuerdo con la información publicada por las autoridades y medios de comunicación, López Uñate tiene 24 años y llevaría más de una década vinculado a organizaciones armadas ilegales. En las disidencias habría alcanzado posiciones de mando dentro del Frente 36, estructura asociada al grupo de alias Calarcá.

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Su zona de operación comprendía diferentes municipios del norte y nordeste antioqueño, entre ellos Briceño, Anorí, Campamento, Yarumal, Amalfi, Guadalupe y San Andrés de Cuerquia.

Uno de los antecedentes mencionados en los reportes sobre su trayectoria ocurrió en julio de 2026. En ese momento, la estructura 36 informó que había expulsado a Primo Gay del bloque Magdalena Medio por presuntos vínculos con integrantes del Clan del Golfo. Esta situación habría estado relacionada con cambios en las alianzas y disputas entre grupos armados que tienen presencia en el departamento.

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Las autoridades también lo relacionan con hechos que incluyen el uso de explosivos y campos minados. Entre los casos mencionados está la instalación de artefactos en retroexcavadoras en la vereda Puerto Rico, en Anorí, en noviembre de 2023. Ese episodio dejó dos personas muertas y otras dos heridas, según los antecedentes recopilados por SEMANA.

También ha sido señalado de participar en acciones contra la Fuerza Pública, entre ellas ataques con explosivos y el atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, en agosto de 2025, que dejó 13 policías muertos. Además, aparece relacionado con el asesinato de dos uniformados en Anorí, el 8 de febrero de 2026.

¿Qué relación tiene con el asesinato del periodista Mateo Pérez?

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Uno de los señalamientos más relevantes contra alias Primo Gay está relacionado con la muerte de Mateo Pérez Rueda, periodista y director del medio digital El Confidente, de Yarumal.

Pérez desapareció el 5 de mayo de 2026 mientras realizaba labores periodísticas en una zona rural de Briceño. Su caso generó pronunciamientos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de las autoridades, luego de que se confirmara que había sido asesinado.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó el crimen y señaló que el periodista tenía 25 años. Su trabajo informativo estaba relacionado con asuntos de corrupción administrativa, seguridad, orden público y política local en municipios del norte antioqueño.

En el caso de Primo Gay, las autoridades lo señalan de tener responsabilidad en este homicidio. La captura representa un avance dentro de las investigaciones, aunque será la justicia la encargada de establecer su eventual responsabilidad penal.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen más información sobre el procedimiento de captura y la situación judicial de López Uñate, quien figuraba entre los hombres buscados por su presunta participación en diferentes hechos violentos en Antioquia.