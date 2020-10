¡No te los pierdas! Estos son los estrenos que trae Netflix para noviembre

La programación de Netflix siempre va un paso adelante, esta vez nos muestra algo de contenido navideño y gran variedad ya que trae desde las historias de acción del rey de los mares, hasta gatos zombi que recuerdan el presente Halloween.

Entre las series que llegan, algunas de las más intrigantes son ‘Paranormal’ y ‘Los favoritos de midas’. La primera es una producción egipcia, donde vemos como las convicciones científicas de un hematólogo se derrumban al tener contacto con sucesos paranormales. Se estrena el 5 de noviembre.

En ‘Los favoritos de midas’ veremos como un empresario es víctima de un extraño chantaje en que, si no paga, morirán personas al azar. Una miniserie bien manejada dentro del suspenso. Se estrena el 13 de noviembre.

Para los largometrajes veremos mucha variedad. De los 30 estrenos que llegan los más destacados son'Aquaman', que se estrena el 26 de noviembre, y 'Pet Sematary' que cuenta la vida de un padre que resucita a miembros de su familia empleando un cementerio indio, se estrena el 9 de noviembre.

En el área de los documentales nos deleitaremos con 5 nuevas propuestas, entre los más interesantes está 'We Are The Champions', en este se verán toda clase de competencias extremas y poco comunes. Estas extravagantes olimpiadas llegan a Netflix el 17 de noviembre.

*Lista de series en Netflix para noviembre:

'Kid-e Cats' (1/11)

'Barbie Dreamhouse Adventures' T2 (1/11)

'¿Me oyes?' T2 (2/11)

'Gabby's Dollhouse' (3/11)

'Recuerdos de juventud' (3/11)

'Amor y anarquía' (4/11)

'Outlander' T4 (5/11)

'Paranormal' (5/11)

'Country Ever After' (6/11)

'Operación Éxtasis' T2 (8/11)

'Dash y Lily' (10/11)

'A lion in the house'

'The Liberator' (11/11)

'Los favoritos de Midas' (13/11)

'The Crown' T4 (15/11)

'Holiday Home Makeover with Mr. Christmas' (18/11)

'Dragons Rescue Riders: Huttsgalor Holiday' (24/11)

'El timador timado' T2 (25/11)

'Sugar Rush Navidad' T2 (27/11)

'A Queen is Born': fecha exacta por determinar

* Lista de películas en Netflix para noviembre:

'The Boss - Anatomy of a Crime' (1/11)

'Tom y Jerry - La película' (1/11)

'El jardín secreto' (1/11)

'Poseidón' (1/11)

'Thunderstruck' (1/11)

'Hostel Parte II' (1/11)

'Leyenda urbana' (1/11)

'Maternidad' (3/11)

'Bob Esponja: Un héroe al rescate' (5/11)

'La citación' (6/11)

'Operación Feliz Navidad' (5/11)

'Pet Sematary' (9/11)

'Wonder Park' (9/11)

'Basurete' (10/11)

'What We Wanted' (11/11)

'Ludo' (12/10)

'Jingle Jangle: A Christmas Journey' (13/11)

'La vida por delante' (13/11)

'(Re)cambio de princesa' (13/11)

'Navidad Xtraterrestre' (20/11)

'Dolly Parton: Navidad en la Plaza' (22/11)

'Hillbilly: Una elegía rural' (22/11)

'Notes for my son' (24/11)

'El cuaderno de Tomy' (24/11)

'Crónicas de Navidad 2' (25/11)

'Mosul' (26/11)

'Aquaman' (26/11)

'Call' (27/11)

'Don't Listen' (27/11)

'Finding Agnes' (30/11)

* Lista de documentales en Netflix para noviembre:

'Felix Lobrecht: Hype' (3/11)

'Carmel, ¿Quién mató a María Marta?' (5/11)

'We Are The Champions' (17/11)

'Shawn Mendes: In Wonder' (23/11)

'Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker' (27/11)