Video: Cinco maneras de ser más FELIZ en el trabajo

Cuando amas lo que haces, de seguro no sentirás ningún estrés a la hora de ir a trabajar. Sin embargo, hay personas que no sienten esa misma alegría ya sea porque no les gusta su labor o su este les roba mucha energía.

Expertos en bienestar laboral recomiendan la práctica de la felicidad en el trabajo para que todo fluya.

Poner una nota positiva en tu puesto, un buen desayuno y un minuto de meditación, son algunas de las maneras para que te sientas mejor en tu día a día.

En este video te dejamos 5 consejos para que seas más feliz en tu trabajo:

