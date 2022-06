Pareja condenada a cadena perpetua por torturar a un pequeño de 9 años hasta la muerte

Monique Osuna es una mujer de 29 años que tedrá que enfrentarse a la cadena perpetua por torturar hasta la muerte a el hijo de su pareja, el cual tenía tan sólo 9 años.

La madrastra del menor identificado como Erik Osuna, obligaba al pequeño a ejercitarse hasta las 3 de la mañana, lo golpeaba con diferentes objetos de la casa, le gritaba y en ocasiones hasta le negaba la comida.

Publicidad

Gracias a diferentes videos en los que quedaron registrados los abusos de la mujer al menor, las autoridades pudieron declarar culpable a la mujer y su pareja, quienes con el fin de que les rebajaran la pena, aceptaron los cargos y se declararon culpables del deceso del pequeño.

De acuerdo al testimonio de las autoridades, en uno de los videos se observa como en medio de los abusos el niño le pregunta desesperado a Dios por qué debe aguantar tanto maltrato. Así mismo, manifestaron que en otro de los clips se puede evidenciar como la mujer golpea al niño en la cabeza con un sartén y lo deja sin comer mientras el resto de la familia se alimenta.

"Pero mamá, no me quiero morir de hambre", le dice el pequeño Emrik. Sin embargo, Monique no cambió en absoluto su actitud, de acuerdo a las grabaciones.

Publicidad

Durante el juicio, la mujer lloró desconsolada mientras se proyectaban los videos; y una vez estos culminaron expresó su arrepentimiento por los actos crueles que ella había cometido con su pareja.

"El no merecía nada de eso (...) Merecía mucho más, y espero que, por el resto de mi vida, me arrepienta de mis acciones injustas", acotó.

Publicidad

El fiscal del condado John Dinger, describió la vida del pequeño al lado de su madrastra como un verdadero "infierno". Mientras que el juez Steven Hippler calificó las acciones de Monique como "sádicas, malvadas y despiadadas".