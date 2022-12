Paro nacional: así están las vías en Bogotá y Cundinamarca

Estas son las afectaciones en vías de Bogotá por el paro nacional a las 12:00 m

Novedades operativas

Calle 80

Por manifestaciones se deja de operar desde el Portal 80 hasta estación Carrera 47

NQS

Por manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional, la flota hace retornos operativos en las estaciones CAD y Simón Bolívar, y dejan de operar las estaciones en este tramo.

NQS Sur

Por manifestaciones en inmediaciones del Portal Sur, se deja de prestar el servicio de alimentación.

Suba

Por manifestaciones en la avenida Ciudad Cali no se están prestando los servicios de alimentación del Portal Suba.

Eje ambiental

Por manifestaciones a la altura de Museo del Oro, se deja de operar la estación las Aguas en el eje ambiental.

Troncal 10

Por manifestaciones a la altura de estación Av.1 de mayo, se dejan de operar las estaciones de la troncal 10 entre Ciudad Jardín y el Portal 20 de julio.

Carrera 7/10

Por manifestaciones a la altura de Museo Nacional se dejan de operar las estaciones entre Museo Nacional y Bicentenario (San Diego, Las nieves, San Victorino).

Américas

por manifestación en Cali con Américas, se retorna flota en Banderas

Caracas Central y Sur

Por manifestaciones al momento se deja de operar el corredor, entre la estación calle 22 y los portales Tunal y Usme.

Las estaciones que no se encuentran fuera de servicio por vandalismo y no hacen parte de las novedades anteriormente mencionadas operan de manera normal

Validaciones a la hora: 614.668