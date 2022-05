Este lunes se dio a conocer un video de los segundos posteriores al siniestro vial que protagonizó el taxista que el sábado en Palermo, Argentina , atropelló a tres estudiantes francesas tras sufrir un síncope; una de ellas murió.

El video fue registrado por una de las pasajeras de un Fiat que fue embestido por el Volkswagen Voyage que manejaba el chofer de 74 años tras el accidente en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia.

Publicidad

En la grabación, que fue difundida por Telefé, se ve al taxista desorientado, preguntando: “¿A dónde está? ¿Qué pasó? Contame qué pasó”. Todavía llevaba el cinturón de seguridad puesto. “Atropellaste”, le contestó la mujer desde el asiento trasero del Fiat, entre lágrimas.

“¿En serio me decís?”, preguntó el chofer mientras se tomaba la cabeza con ambas manos. “Atropellaste a mucha gente”, repitió la pasajera en evidente estado de shock, al tiempo que filmaba todo lo sucedido. “Nooo, te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, insistió el taxista que, después de ese intercambio, volvió a desvanecerse.

Desde entonces, el hombre permanece internado en el Hospital Rivadavia. Según el último parte médico, se encuentra “estable”, pero con asistencia respiratoria mecánica debido a una neumonía aspirativa. “No hubo cambios en su evolución con respecto a la mañana”, reportaron.

Las tres jóvenes fueron internadas inmediatamente en el Hospital Fernández. Lwana Margaux Adrianne Bichet, de 25 años, falleció al día siguiente por una fractura de cráneo tras el choque. Sufrió un hematoma cerebral subdural y murió en el quirófano.

Publicidad

Las autoridades investigan si el hombre de 74 años podía conducir, mientras tanto, ya fue solicitada su historia clínica para saber si había padecido algún episodio similar o si debía tomar alguna medicación.

¡ESTREMECEDOR! se dio a conocer un #Video de los segundos posteriores al siniestro vial dónde un taxista atropelló a tres estudiantes francesas en #Palermo tras sufrir un síncope: una de las chicas murió. #policiales #CABA #ULTIMAHORA pic.twitter.com/SSjNTG9fvl — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 10, 2022