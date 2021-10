Resultados de la lotería de Valle, Meta, Manizales y el Baloto de este miércoles 27 de octubre

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería y el Baloto para que conozcas si eres un feliz ganador o millonario.

Este miércoles 27 de octubre se jugaron los sorteos de las loterías de Valle, Meta y Manizales. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería del Valle: 9394 serie 090

Lotería del Meta: 4723 serie 055

Lotería de Manizales:

Baloto:

Revancha:

Estos son los resultados del chance

Dorado mañana

3998

Dorado Tarde

6102

Culona

7534

Astro sol

3078Tauro

Pijao de oro

7381

Paisita día

5260

Paisita noche

2744

Chontico día

8322

Chontico noche

3792

Cafeterito tarde

5138

Cafeterito noche

7753

Sinuano día

7593

Sinuano noche

9723

Cash three día

516

Cash three noche

113

Play four día

5610

Play four noche

2318

Saman día

0864

Caribeña día

1157

Caribeña noche

5596

Motilón Tarde

4589

Motilón Noche

7271

Fantástica día

4523

Fantástica Noche

6482

Antioqueñita Día

6944

Antioqueñita Tarde

2408

Culona noche

3466