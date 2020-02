Se casaron 404 parejas en Nicaragua en boda multitudinaria y gratuita

Una pareja de vendedores ambulantes contrajo este viernes matrimonio junto a otros 404 novios en una boda multitudinaria y gratuita en Nicaragua con motivo del Día del Amor y la Amistad.



"Me llegó cupido y me enamoré de ella", dijo el vendedor de caramelos Hansel Mayorga, de 28 años, que llegó ataviado con saco y corbata junto a su ahora esposa, Rosa Guadamuz, de 33 años, también vendedora informal en una parada de autobuses de Managua.



Las cientos de parejas que se dieron el "sí" como parte del evento "Ya Tu Boda 2020" organizado desde hace 17 años por La Nueva Radio Ya, afín al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, ven en ese evento la oportunidad para contraer matrimonio y ahorrarse algo de dinero.



En la misma fila de Hansel y Rosa, también estaban Catalina y Ramón, que después de 30 años de convivir juntos y tener cinco hijos, decidieron unirse en matrimonio.



"Me siento feliz a la par de mi esposa", señaló Ramón Pastrana, mientras esperaban para ser colocados en sus sitios para recibir el juramento del amor eterno.



Un total de 405 parejas, varias de ellas con muchos años de convivencia, se casaron este viernes en Nicaragua como parte de un evento anual organizado por una emisora que promueve, con el apoyo del Estado y la Alcaldía de Managua, bodas masivas gratis en ocasión del Día de San Valentín.



Las parejas desfilaron por una alfombra roja, con vestidos de novia o casual, mientras eran acompañados desde los extremos por familiares y testigos.



Los novios firmaron el acta de matrimonio previo al gran evento masivo que se celebró a orillas del Lago Xolotlán o de Managua.



El costo por cada casamiento alcanza los 2.000 dólares, que son asumidos por la emisora a través de patrocinadores, explicó la Nueva Radio Ya.



Las bodas múltiples y gratuitas son organizadas por la emisora, de corte popular, como un estímulo a los contrayentes, que en su mayoría son de escasos recursos económicos.



Según los organizadores, desde 2003 hasta la fecha se han casado en Nicaragua durante esas ceremonias más de 12.750 parejas procedentes en su mayoría de Managua, sin embargo, en esta ocasión hay novios procedentes de Honduras y Costa Rica.



El evento cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Alcaldía de Managua, el Registro del Estado Civil de las Personas, la Policía Nacional y de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, así como con el auspicio de casas comerciales y otras instituciones.



El año pasado, el número de parejas que contrajo matrimonio fue de 250.