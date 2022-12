“Si no se va matamos a su esposa e hijos”: dura amenaza a doctor en Bogotá

A través de redes sociales, se conoció una amenaza que recibió un médico y su familia en Bogotá para que abandorana su casa, esto, en medio de la crisis que hay por el coronavirus.

Leonel Leal, un compañero del hombre a quien amenazaron, grabó un video contando los hechos.

“Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos”, dice el mensaje que fue escrito en una pared a la entrada del apartamento.

Entre lágrimas, el también médico dice que es “algo inaceptable” y además pide la ayuda de las autoridades.

“Es inaceptable este y cualquier acto en contra del personal médico y trabajadores de la salud. Es un delito, es cruel, es vil, es triste, decepcionante podría haber mil adjetivos para calificarlo, pero lo peor es que duele como si fuese en contra de cada uno de nosotros. No podemos permitir que esto suceda a ninguno de nosotros, si no nos apoya el estado o las autoridades, entre nosotros tenemos que hacerlo. Hago un llamado a las autoridades, a los medios, esto no puede suceder”, agregó a la publicación.

