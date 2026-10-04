¿Sacaste dinero del cajero? Revisa este detalle para evitar ser víctima de una estafa

La tecnología se ha convertido en los últimos años en una herramienta utilizada con frecuencia por los ciberdelincuentes para desarrollar diversas modalidades de fraude.

Aunque este tipo de ataques no es un fenómeno nuevo, las estrategias empleadas por los delincuentes han evolucionado y, en algunos casos, pueden ser difíciles de identificar antes de que se produzcan sus consecuencias.

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Si bien los riesgos digitales pueden afectar dispositivos de uso cotidiano, como celulares, computadores y televisores que almacenan información personal, los engaños también se trasladan a espacios físicos de uso habitual, como los cajeros automáticos.



La manipulación de los cajeros automáticos

Los cajeros automáticos constituyen un blanco recurrente de los delincuentes debido a que concentran operaciones relacionadas directamente con el dinero en efectivo. Entre las tácticas tradicionales se encuentran observar la clave personal introducida por el usuario y utilizar métodos de distracción para intervenir durante la transacción.

Sin embargo, también existen modalidades que implican la manipulación física del cajero. Una de ellas consiste en alterar la zona de salida de los billetes para bloquearla e impedir que el dinero sea entregado con normalidad.

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Según advierte el Banco de España, el cajero puede procesar la solicitud de retiro y descontar el dinero correspondiente de la cuenta bancaria, aunque el usuario no reciba el efectivo. En estos casos, la persona puede encontrar la ranura de salida aparentemente vacía.

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La situación puede interpretarse inicialmente como una falla técnica del dispositivo. Sin embargo, el riesgo está en que la persona abandone el lugar sin reportar el problema

El peligro aumenta si el cliente asume que se trató de un error del sistema y se retira, ya que los delincuentes que instalaron el bloqueo pueden permanecer cerca del cajero esperando que la víctima se vaya para recuperar el dinero retenido.

¿Qué hacer para evitar una estafa en un cajero automático?

Si el cajero completa la transacción, pero no entrega los billetes, es importante tomar algunas medidas para proteger el dinero:

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No abandonar el cajero de inmediato: ante un inconveniente con la entrega del efectivo, permanezca en el lugar mientras reporta la situación a su entidad bancaria.

ante un inconveniente con la entrega del efectivo, permanezca en el lugar mientras reporta la situación a su entidad bancaria. Realizar una inspección visual: revise únicamente de manera visual la zona de salida de los billetes. Evite introducir objetos, tirar del mecanismo o intentar desmontar alguna parte del cajero.

revise únicamente de manera visual la zona de salida de los billetes. Evite introducir objetos, tirar del mecanismo o intentar desmontar alguna parte del cajero. Verificar la operación en canales oficiales: conserve el comprobante de la transacción, si fue emitido, y compruebe mediante la aplicación o los canales oficiales de su banco si el dinero fue descontado de la cuenta.

conserve el comprobante de la transacción, si fue emitido, y compruebe mediante la aplicación o los canales oficiales de su banco si el dinero fue descontado de la cuenta. Reportar la anomalía: comuníquese de inmediato con su entidad financiera a través de las líneas telefónicas oficiales para informar lo ocurrido y recibir instrucciones.

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¿Qué otras recomendaciones existen para evitar una estafa?

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Para proteger el dinero y la información bancaria al utilizar un cajero automático, es importante revisar el dispositivo y prestar atención al entorno antes de iniciar la operación.

Verifique visualmente que la ranura para introducir la tarjeta no esté floja, sobrepuesta o presente piezas extrañas. Algunos delincuentes utilizan dispositivos conocidos como skimmers para intentar copiar la información de las tarjetas.

También revisa que el teclado no presente movimientos inusuales y esté atento a posibles elementos extraños ubicados alrededor del cajero. Siempre que sea posible, es recomendable utilizar dispositivos ubicados dentro de sucursales bancarias, centros comerciales u otros lugares concurridos.

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Al momento de ingresar la clave o PIN, cubra el teclado con la otra mano para evitar que terceros puedan observarla. Además, desconfíe de personas desconocidas que se acerquen a ofrecer ayuda, especialmente si intentan distraerlo o aseguran que el cajero presenta alguna falla.

Finalmente, después de completar la transacción, presione la tecla de cancelación si corresponde, retire la tarjeta y guarde inmediatamente el dinero en un lugar seguro.