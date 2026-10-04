Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PAREJA DE CHRISTA PIKE
DESPEDIDA NAIRO QUINTANA
HIPÓTESIS JHON CALZONES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / ¿Sacaste dinero del cajero? Revisa este detalle para evitar ser víctima de una estafa

¿Sacaste dinero del cajero? Revisa este detalle para evitar ser víctima de una estafa

Los cajeros automáticos suelen ser blanco de los estafadores, quienes pueden intervenirlos para obtener información bancaria o dinero de los usuarios.

Persona insertando una tarjeta en la ranura de un cajero automático para realizar una transacción de dinero de forma segura.
Conoce los detalles y recomendaciones clave que debes revisar al utilizar un cajero automático para evitar caer en estafas y fraudes bancarios.
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

La tecnología se ha convertido en los últimos años en una herramienta utilizada con frecuencia por los ciberdelincuentes para desarrollar diversas modalidades de fraude.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Aunque este tipo de ataques no es un fenómeno nuevo, las estrategias empleadas por los delincuentes han evolucionado y, en algunos casos, pueden ser difíciles de identificar antes de que se produzcan sus consecuencias.

Publicidad

Últimas noticias

Primer plano de una persona utilizando un teléfono celular con la pantalla iluminada en la oscuridad, ilustrando una función oculta para condiciones extremas.
Tecnología

La función poco conocida del celular que puede aparecer en condiciones extremas

Imagen ilustrativa de un teléfono celular sobrecalentado rodeado de llamas, representando el problema de calentamiento excesivo
Tecnología

El detalle que debes revisar si tu celular se calienta; puedes evitar daños a la batería

Puedes leer: El detalle que debes revisar si tu celular se calienta; puedes evitar daños a la batería

Si bien los riesgos digitales pueden afectar dispositivos de uso cotidiano, como celulares, computadores y televisores que almacenan información personal, los engaños también se trasladan a espacios físicos de uso habitual, como los cajeros automáticos.

La manipulación de los cajeros automáticos

Los cajeros automáticos constituyen un blanco recurrente de los delincuentes debido a que concentran operaciones relacionadas directamente con el dinero en efectivo. Entre las tácticas tradicionales se encuentran observar la clave personal introducida por el usuario y utilizar métodos de distracción para intervenir durante la transacción.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Sin embargo, también existen modalidades que implican la manipulación física del cajero. Una de ellas consiste en alterar la zona de salida de los billetes para bloquearla e impedir que el dinero sea entregado con normalidad.

Publicidad

Te puede interesar

Mujer preocupada sosteniendo su teléfono con una advertencia de almacenamiento de WhatsApp lleno, ilustrando trucos para liberar espacio sin perder archivos importantes
Tecnología

¿WhatsApp sin espacio? El truco para liberar almacenamiento sin perder lo importante

Ciberdelincuente encapuchado hablando por teléfono en un callejón iluminado con luces de neón, ilustrando las modalidades más comunes para robar datos y hacer estafas
Tecnología

Estas son las modalidades más comunes para robar tus datos y hacer estafas, según experto

Según advierte el Banco de España, el cajero puede procesar la solicitud de retiro y descontar el dinero correspondiente de la cuenta bancaria, aunque el usuario no reciba el efectivo. En estos casos, la persona puede encontrar la ranura de salida aparentemente vacía.

Publicidad

La situación puede interpretarse inicialmente como una falla técnica del dispositivo. Sin embargo, el riesgo está en que la persona abandone el lugar sin reportar el problema

El peligro aumenta si el cliente asume que se trató de un error del sistema y se retira, ya que los delincuentes que instalaron el bloqueo pueden permanecer cerca del cajero esperando que la víctima se vaya para recuperar el dinero retenido.

¿Qué hacer para evitar una estafa en un cajero automático?

Si el cajero completa la transacción, pero no entrega los billetes, es importante tomar algunas medidas para proteger el dinero:

Publicidad

  • No abandonar el cajero de inmediato: ante un inconveniente con la entrega del efectivo, permanezca en el lugar mientras reporta la situación a su entidad bancaria.
  • Realizar una inspección visual: revise únicamente de manera visual la zona de salida de los billetes. Evite introducir objetos, tirar del mecanismo o intentar desmontar alguna parte del cajero.
  • Verificar la operación en canales oficiales: conserve el comprobante de la transacción, si fue emitido, y compruebe mediante la aplicación o los canales oficiales de su banco si el dinero fue descontado de la cuenta.
  • Reportar la anomalía: comuníquese de inmediato con su entidad financiera a través de las líneas telefónicas oficiales para informar lo ocurrido y recibir instrucciones.

Puedes leer: Cancillería alerta por nueva modalidad de estafa en Colombia al tramitar el pasaporte

¿Qué otras recomendaciones existen para evitar una estafa?

Publicidad

Para proteger el dinero y la información bancaria al utilizar un cajero automático, es importante revisar el dispositivo y prestar atención al entorno antes de iniciar la operación.

Verifique visualmente que la ranura para introducir la tarjeta no esté floja, sobrepuesta o presente piezas extrañas. Algunos delincuentes utilizan dispositivos conocidos como skimmers para intentar copiar la información de las tarjetas.

Te puede interesar

Mujer mirando con sorpresa y preocupación la pantalla de su celular tras sufrir el vaciamiento de su cuenta bancaria, respondiendo a si el banco debe devolver el dinero
Economía

¿El banco tiene que devolverte el dinero en caso de que te vaciaron la cuenta? Experto responde

Manos usando un teléfono inteligente para chatear en WhatsApp, ilustrando la nueva limitación de mensajes en nuevos chats
Tecnología

WhatsApp cambiará la forma de iniciar conversaciones y limitará los mensajes en nuevos chats

También revisa que el teclado no presente movimientos inusuales y esté atento a posibles elementos extraños ubicados alrededor del cajero. Siempre que sea posible, es recomendable utilizar dispositivos ubicados dentro de sucursales bancarias, centros comerciales u otros lugares concurridos.

Publicidad

Al momento de ingresar la clave o PIN, cubra el teclado con la otra mano para evitar que terceros puedan observarla. Además, desconfíe de personas desconocidas que se acerquen a ofrecer ayuda, especialmente si intentan distraerlo o aseguran que el cajero presenta alguna falla.

Finalmente, después de completar la transacción, presione la tecla de cancelación si corresponde, retire la tarjeta y guarde inmediatamente el dinero en un lugar seguro.

Relacionados

Tecnología

Estafa