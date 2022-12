Video: “Estoy tranquila”, dice Yolanda Chaparro, horas antes de su eutanasia

Yolanda Chaparro de 75 años le puso fin a las trabas que tuvo durante meses para recibir su eutanasia. La mujer habló con Noticias Caracol horas antes de su deceso que será el próximo 25 de junio.

La mujer deja claro el sentido de la libertad y de la muerte en un país tan conservador como Colombia. Yolanda sufre de una enfermedad terminal que la acabó por dentro, por eso luchó durante meses contra juntas médicas, tutelas y abogados para que se aprobara su eutanasia.

La mujer asegura que está tranquila y no comparte la doctrina católica que reza que el único que puede quitar al vida es Dios: "Perfectamente, alegre, porque ya no voy a estar así, atrapada en un cuerpo que no sirve. Este es un país suprémamente católico y la religión dice que el dueño de la vida es Dios y que uno tiene que aguantar hasta donde pueda porque uno no es dueño de la vida, y eso es un absurdo para mí porque la vida es de uno, de nadie más, y uno debe tener autonomía de morir como uno quiere sin estar sometida a la tortura de esta enfermedad””.

Yolanda Chaparro también reconoció que no se va del todo feliz porque no pudo lograr todo lo quiso en la vida, pero le reconforta que hay gente de pie para lograr sus propósitos.

"Pues yo me voy con mucha tristeza porque todo lo que uno trabajó, pues no se logró al ciento por ciento. Pero también me voy feliz porque hay mucha gente que sigue luchando de pie y no creo, como dice la canción, que todo esté perdido”, dijo..