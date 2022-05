Video. Impresionante ataque de un león, deja sin dedo a trabajador de zoológico

Hace unos días visitantes de un zoológico en Jamaica vivieron en carne propia una de las escenas más impresionantes que se han presentado en el resguardo de animales, el cual cuenta con diversidad de especies, entre ellas el león que suele ser una de las más majestuosos.

Todo transcurría con normalidad en el recinto, hasta que uno de los trabajadores del lugar se acercó a la jaula del imponente felino, quien al observar que el hombre se aproximaba a su territorio también decidió acercarse.

Las personas que se encontraban cerca observando el encuentro del sujeto con el animal llegaron a pensar que entre ambos existía una relación de confianza. Sin embargo todos se llevaron una gran sorpresa al ver que el felino atacó inesperadamente al hombre que metió la mano en la jaula buscando acariciarlo.

Sin darle tiempo a reaccionar, el animal le arrancó sin compasión gran parte del dedo al sujeto quien intentó librarse con todas sus fuerzas pero le fue casi imposible.

El impresionante suceso quedó registrado en el teléfono de muchos visitantes del lugar, pues al notar la confianza con la que el hombre había tocado al animal pensaron que entre los dos harían un espectáculo ,claramente no de este tipo.

“Cuando sucedió, pensé que era una broma, no pensé que fuera en serio. No me di cuenta de la seriedad de esto, porque es su trabajo montar un espectáculo”, expresó una mujer, la cual no quiso identificarse, que presenció el infortunado percance que se ha hecho viral en las redes sociales.