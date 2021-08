Camilo sorprendió a Evaluna en su cumpleaños con un sensacional viaje que ni ella se lo esperaba

Evaluna celebró su cumpleaños número 24 junto con Camilo y a su vez, compartió una reflexión en sus redes sociales: "24. Uf. A los 23 viví momentos que formaron a la mujer que amo y que soy hoy. Me reí, lloré, me equivoqué, aprendí, me volví a reír, me reintegré, me reconstruí, y me volví a enamorar de mí y de esta vida que Dios escogió para mí".

Camilo en busca de una experiencia única, decidió sorprender a su esposa invitándola a El Gran Cañón del Río Colorado, ubicado en Estados Unidos. Juntos recorrieron el lugar haciendo de este un momento bastante especial.

Evaluna compartió en su cuenta de Instagram fotos de lo que fue su viaje y agregó lo siguiente “Dios no deja de sorprendernos con Su Creación. ¡Hoy ha sido WOW! Gracias @camilo por este regalo de cumple. Tiamu”, La publicación ya cuenta con más de un millón de likes y celebridades y fans expresaron su amor hacia la pareja mediante comentarios.

Por último, la artista expresó que: “Estoy emocionada por lo que viene y estoy orgullosa de cómo llegué hasta aquí. Gracias familia por acompañarme paso a paso. Gracias Dios por agarrarme de la mano. Gracias Camilo por caminar conmigo y ser el reflejo más grande de la luz del dueño de todas las luces. Te amo. Seguimos pa’ lante como el elefante. Los amo. Este año será increíble”.