César Escola revela extraña grabación que hizo y las redes estallan hablando de un Ovni

César Escola , uno de los jurados del exitoso programa concurso de Caracol Tv, ‘ Yo Me Llamo ’, se encuentra en el centro de conversaciones en redes sociales luego de que publicara un video captando algo extraño en el cielo.

Se trata de un video que grabó Escola con su celular el pasado 26 de noviembre en el aeropuerto de Rionegro, y que en las últimas horas decidió compartir con sus seguidores en redes sociales, luego de percatarse que captó un objeto inusual.

Según relató el argentino, todo ocurrió cuando viajó del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hasta Rionegro donde debieron esperar en la pista mientras aterrizaban otros dos aviones.

El presentador aprovechó el momento para grabar imágenes del aeropuerto, pero, cuando revisó lo que había grabado, encontró que captó lo que en redes le dicen que es un Ovni.

“Mi ojo de haber trabajado en televisión detectó algo, algo raro. Entonces me puse a buscar en cámara lenta, y quiero que ustedes opinen, quiero que ustedes saquen sus conclusiones de esto que vi y que registré con mi celular”, dijo Escola al compartir las imágenes.

Al revelar las imágenes grabadas, César relata que se ve algo pasar por debajo del segundo avión.

“Vean lo que pasa de derecha a izquierda. Fíjense la velocidad, el avión ni se mueve y este objeto pasa a una velocidad impresionante. Ese es el objeto. ¿Qué será?”, expresa.

Incluso, una parte del video fue congelada en un pantallazo para que los usuarios la puedan observar en detalle.

El jurado asegura que no se trata de una broma o montaje y que deja a interpretación libre lo que cada usuario considere que pueda ser lo registrado en su video.

“Ante todo, quiero aclarar que esto no es un chiste ni una broma. Me intriga mucho y me gustaría saber qué opinan ustedes y, sobre todo, las autoridades oficiales”, señaló.

Por su parte, cientos de seguidores en redes expresan asombro por las imágenes y aseguran que logró captar un Ovni en el aeropuerto de Rionegro.