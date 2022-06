"El cielo te espera": Mauro Castillo y el conmovedor mensaje por muerte de su madre

El reconocido cantante, compositor y actor colombiano, Mauro Castillo, confirmó este miércoles 8 de Junio, el fallecimiento de su madre María Teresa.

Las razones que generarían el deceso de la mujer hasta el momento se desconocen, no obstante desde el momento en que el interprete de la canción en español, perteneciente a la banda sonora de la película de Disney 'Encanto', "No se habla de Bruno", realizó el triste anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram y Twitter, muchos personajes pertenecientes al mundo del espectáculo y la farándula le han manifestado al artista, a través de comentarios, su apoyo y su cariño en este difícil momento de su vida.

Publicidad

"Un abrazo desde el corazón para acompañarte con todo mi cariño", le escribió la actriz Maria Cecilia Botero. Mientras que por otro lado el periodista y youtuber Daniel Samper Ospina también se manifestó y le escribió: "un abrazo grande, mi sentido pésame".

El post realizado por el cantante, incluyó una foto de su madre y un emotivo mensaje de despedida que conmovió no sólo a sus amigos y allegados, sino también a toda su comunidad de Instagram conformada por alrededor de 180 mil seguidores, quienes también le expresaron a Mauro su sentido pésame, ante una pérdida tan dura como es la de la mujer que le dio la vida.

"Gracias por todo mamá. El cielo te espera. Te amamos. Rest In Peace mom, heaven awaits you. We love you ❤️🕊" fue el mensaje escrito por el actor.

Publicidad

"Ey! Mi pana, que triste noticia. Sabemos que hiciste todo lo que está a tu alcance para su bienestar, mucha fortaleza y tranquilidad. Te queremos", "Mauro mi mas sentido pésame, lo siento Mucho Hermano. Paz a su alma, y que Dios la acoja a su lado. Dios le de Fuerza y conformidad a ti y toda tu Familia. Dios te de Todo lo necesario para poder sobrellevar este momento." fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.