En medio del llanto, mujer suplica que la mantengan porque no le gusta trabajar

Una joven argentina a la que muchos internautas llaman 'Nanu', se ha hecho viral en las redes sociales tras sincerarse que no le gusta trabajar. Una confesión que muchos han tomado con humor y otros con decepción pues manifiestan que esta mujer es la representación de muchos jóvenes que hacen parte de las nuevas generaciones.

Lo llamativo del video, es que la joven aparece llorando y suplica que por favor alguien se haga cargo de ella.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto” se le escucha decir a la mujer que cuenta con una gran comunidad en su cuenta de TikTok, donde inicialmente compartió el video y después este se replicó en otras redes sociales.

Ante el hecho, varios medios de comunicación de su país, la han hecho protagonista de sus titulares por lo que la joven se manifestó a través de otro video y le pidió a sus seguidores que por favor no lo compartieran más, pues aunque muchos creyeran que era broma, ella en realidad no sabía qué hacer con su vida laboralmente hablando.

“Gente, por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo, aparecí en todos los noticieros, me están pidiendo entrevistas. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir. No hay ninguno”.

Al clip, como era de esperarse, le han llovido toda clase de comentarios.

