Epa Colombia reveló que dejó con los 'crespos hechos' a Petro tras cancelarle cita a última hora

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como ' Epa Colombia ', confesó en el reciente capítulo de el embolador más famoso de Colombia ' The Suso's Show ', que también tenía planeado verse con Gustavo Petro tres días antes que con Álvaro Uribe , sin embargo, tuvo que cancelarle al senador sobre la hora.

A causa de una sus últimas y más controversiales reuniones de la influenciadora, justamente con el expresidente de Colombia, 'El Paspi' no pasó desapercibido este detalle durante su entrevista por lo que le pidió que contara un poco más acerca de ese encuentro.

Justo allí, Epa Colombia complementó su inolvidable anécdota y contó a una gran cantidad de televidentes que iba a verse primero con Petro, pero que un trancón se lo impidió y de esta manera tuvo que llamar para posponer el encuentro, creyendo que la agenda entre ambos se iba a reprogramar.

Tras citarse con Álvaro Uribe para comer empanadas y promocionar sus productos el pasado domingo 5 de septiembre, el equipo de comunicaciones de Gustavo Petro se contactó con Daneidy Barrera Rojas:

"Subí el video a redes sociales y me escribe la secretaría de Gustavo Petro a decirme 'Ya te vimos con Álvaro Uribe Vélez, nosotros queríamos invitarte, pero como no pudiste, dale, creo que no te reunirás con nosotros, que Dios te bendiga", relató la empresaria para el programa de televisión.

Además, Epa Colombia contó que no sabía realmente con qué personaje reunirse, si con Petro o Uribe, tanto así que tuvo que pedirle ayuda a una amiga para que la aconsejara y ella le dijo que se inclinara más por el expresidente.