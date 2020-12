"Eso es pecado ante Dios", gritó mujer a su hijo gay cuando le contó que se iba a casar

Un video se ha viralizado en redes sociales , pues se ve a un hijo gay contándole a su madre que se va a casar con su novio y espera que ella apruebe su relación.

Sin embargo, en el video publicado por el instagramer Henry Jiménez se escucha a su madre muy molesta lanzando juicios en su contra cuando le contó que pensaba unir su vida a su novio para siempre.

"Tú sabes que eso es pecado delante de los ojos de Dios. Los dice al Biblia que no heredarán el reino de los cielos los que se echen con varones, o los borrachos, o los adúlteros. Chamaco cerrado, me has partido el corazón en mil pedazos y cada vez que me hablas de eso me pongo más enferma de lo que estoy", decía indignada la mujer que no acepta la relación de su hijo con otro hombre.

El joven le gritaba que "no iba a cambiar mientras lloraba desconsolado con las palabras de su madre y finalmente le cuelga y le dice que la llamará luego.

"Le dije a mi mamá que me comprometí con el hombre de mi vida. Muchos de ustedes no tienen tik tok, así que también estoy publicando este video aquí. Esto, como dije, ES MUY DIFÍCIL para mí compartirlo, pero hoy recibí un mensaje de un niño que dice cuánto se sintió inspirado después de ver esto y le contó a sus padres su mayor secreto. Eso me hace tan feliz y hace que todo valga la pena. ¿Qué estamos haciendo en este mundo si no estamos siendo verdaderamente felices? Comparte este video si puedes y recuérdale a la gente que todo estará bien", señaló el joven en la publicación.