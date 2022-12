¡Impactante TRANSFORMACIÓN! Se operó más de 27 veces para parecerse a Ricky Martin

Fran Ibañez, un joven argentino, se volvió famoso en el mundo por su particular objetivo.

El hombre se propuso a parecerse físicamente a Ricky Martin. Para ello ingresó al reality show ‘Cuestión de Peso’, donde logró bajar más de 90 kilos.

El impresionante cambio físico no fue suficiente para el joven de 29 años de edad. El afán por parecerse al puertorriqueño lo llevó a someterse a más de 27 intervenciones quirúrgicas, transformando partes del cuerpo como: rostro, abdomen, ombligo, entre otras.

En las distintas entrevistas que ha concedido, aseguró que perdió la cuenta de cuántas cirugías se ha hecho y, además el dineral que ha invertido para cumplir su sueño.

¿Por qué esa afición de parecerse a Ricky Martin? Esto dijo Mariano a People: "Agarré una foto de él, me di cuenta de que me gustaba y, como todo en la vida, cuando me gusta algo voy por eso. Ahora estoy capacitado para darme cuenta de que lo ideal es ser uno mismo, no otra persona”.

Estas son algunas fotos de cómo luce ahora:

