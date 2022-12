Le dan palo en Twitter a Marbelle por DECIRLE a un usuario “mico asqueroso”

Fuertes críticas le llovieron a Marbelle por insultar a un usuario en Twitter por un mensaje directo.

“Y usted se nota que es un pobre guevon inservible… Vaya coma banano mico asqueroso”, le escribió la cantante.

Ofendido por el mensaje, @christianDuvani, como se hace llamar en esta red social, divulgó el mensaje en su perfil.

“En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribió esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia”, agregó en el trino.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf — Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019

Ante esto, sus seguidores se despacharon en contra de la artista valluna con comentarios en los que no la bajaron de “racista”, “vulgar”, entre muchos otros.

Aunque recibió muchas reacciones negativas, algunos usuarios salieron en su defensa, cuestionando al joven por lo que le pudo haber dicho a ella para que reaccionara de esa manera.

Por las críticas que recibió, Marbelle cerró el perfil.

marbelle_cerrada.jpg Natalia Jaramillo Torres

Además de dar a conocer el mensaje, el joven aseguró que iría a la Fiscalía para demardar a la intérprete de 'Collar de perlas'.

En el día de mañana me presentaré en la Fiscalía Seccional de Pereira fundamentado en la Ley 1482 de 2011 para presentar denuncia penal contra Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida en el ámbito artístico como Marbelle, por el presunto punible de discriminación étnico racial. — Chris Fary (@christianDuvani) September 25, 2019

Debe entender la susodicha intérprete que nadie en Colombia puede ser discriminado por su etnia.. — Chris Fary (@christianDuvani) September 25, 2019

