Si le preguntáramos a una fan del cantante Luis Miguel , si ha conocido a alguien parecido al 'Sol de México', muy probablemente nos respondería que igual a él no hay dos. Sin embargo una usuaria de Twitter se ha hecho viral al generar revuelo con una imagen que publicó en su cuenta de dicha red social.

Pues lo cierto es que la mujer identificada como @GiDavidswright, cuando tenía 18 años, era algo así como la versión femenina de 'Micky', ya que en la foto que posteó, el parecido con el intérprete de canciones como 'Hasta que me olvides', 'la media vuelta' y ' Ahora te puedes marchar', es sencillamente impresionante.

El post que viene acompañado de un texto adjunto que dice: "Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel.", en pocos minutos generó reacciones de todo tipo por parte de los internautas, quienes como era de esperarse no se han resistido a opinar.

Sin embargo, cabe resaltar que los comentarios que más han llamado la atención son aquellos que tienen toques de humor.

"Ahí te veías fría como el viento peligrosa como el mar…", "Bueno, eran otros tiempos, algo te parecías! Pero no culpes a tu familia, no culpes a la noche, no culpes a la playa...", "No, no te parecías... eras igual!!! Te cuento, topé tu tweet y cuando vi la foto, dije... a ver qué dicen de Luismi", "Parecida y te quedas corta (...) sí, terrible el parecido!!!", "No tengo la duda pero tampoco la certeza… Luis??? Eres tú ???"

