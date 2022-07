Mujer alquiló su vientre y cuando faltaba poco para dar a luz los padres se arrepintieron

Cathleen Mackenzie, es una joven que desde los 17 años ha trabajado como madre sustituta, alquilando su vientre a parejas que han tenido inconvenientes para concebir. A lo largo de su vida, la mujer ha tenido nueve embarazos exitosos, entre los que se encuentra el de unos gemelos que harían parte de la familia conformada por un hombre y una mujer llamados Alice y James, con quienes ella llegó al acuerdo que además de su pago, se encargarían de costear todos los gastos que surgieran durante el proceso de gestación.

En la octava semana de embarazo, fue cuando Cathleen se dio cuenta que estaba esperando gemelos. Noticia la cual llenó de muchísima emoción a Alice y James pues se convertirían en padres pro partida doble. Sin embargo la dicha no le duró mucho a todos los implicados, pues en la semana doce la madre sustituta empezó a sospechar que algo no andaba bien, pues a diferencia de los otros meses, en este no había recibido su pago.

Es por eso que la mujer, que hacía de madre sustituta empezó a tratar de contactar a Alice, que al parecer se había desaparecido del mapa, pues nunca le respondió a sus llamadas.

No obstante, James si le contestó y le reveló que su relación con Alice había terminado. Sin embargo, le manifestó que él seguiría con el proceso.

Desde entonces, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que James se comunicó con Cathleen, y le indicó que él ya no quería hacerse cargo de los bebés, lo cual no sólo dejó completamente desconcertada a la madre sustituta, sino que también le generó mucho enojo pues lo cierto es que la maternidad es un asunto serio. ¿Qué iba a hacer con los bebés?... Al parecer la única salida era quedarse con ellos.

No obstante, como caído del cielo, un amigo la contactó y le comentó que había una pareja que estaba interesada en adoptar. Así que ella decidió conocerlos y con el pasar del tiempo, los individuos en gestión se ganaron se ganaron su confianza e hicieron todo el proceso legal. Los gemelos nacieron de 33 semanas y la nueva madre, acompañó en todo el proceso a la mamá sustituta.