Mujer denuncia multa de policías por preguntar: “¿A cómo la EMPANADA?”

Este lunes se conoció un nuevo caso de comparendo a una ciudadana por culpa de una empanada.

De acuerdo con la joven, fue a un puesto a preguntar el precio del alimento y un par de policías se acercaron para multarla apenas se percataron lo que estaba haciendo.

El hecho sucedió en Teusaquillo, en el sur de Bogotá, y quedó registrado en video por una compañera que acompañaba a la mujer.

En la grabación que difundieron a través de Facebook, se ve a la mujer sentada al lado del puesto de empanadas mientras los uniformados redactan el comparendo.

Erika Tatiana Martínez, la protagonista del suceso, dio una entrevista a BLU Radio y contó todos los detalles de lo que pasó.

"Esta mañana estábamos llegando a trabajar a la oficina ubicada en la carrera 13 con calle 38 en Teusaquillo. Al llegar, obviamente, uno desea desayunar. En el momento pues había un puesto nuevo en la calle, pregunté que a cómo las empanadas y se me acerca un policía que me dice que si compro la empanada me va a poner un comparendo de $ 800.000", dijo.

"Yo le dije que me parecía la cosa más ridícula del mundo ponerme un comparendo solamente por estar preguntando. Entonces me dijo que eso era irrespeto a la autoridad y que me iba a hacer un comparendo. Yo fui y me senté donde estaba con mis compañeros. Allí llegó, me mandó un auxiliar para que me pidiera la cédula y hacerme el comparendo. Yo le dije que no tenía cédula porque estaba en la oficina y mi jefa no había llegado", añadió.

En medio del hecho, la persona que vendía las empanadas también fue sancionada.

"A ella le quitaron el puesto, era una muchacha. Si no estoy mal es ciudadana venezolana", concluyó.

Este es el video que difundió Karen Herrera, testigo y compañera de la joven multada.

