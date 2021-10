Mujer practicó sexo oral a su esposo y terminó mandándolo al hospital; casi se muere

Lo que pretendía ser una noche de pasión para una pareja de esposos terminó convirtiéndose en un angustioso momento que casi termina en tragedia, luego de que el hombre presentara una complicación cerebral después de que le practicaran sexo oral .

Amanda y Chris, residentes de Estados Unidos , contaron para medios locales que su jornada de relaciones íntimas se vio interrumpida debido al fuerte malestar que presentó la víctima, quien aseguró que empezó a sentirse "mareado, confundido y con ganas de vomitar".

Poco después, en medio de su 'montaña rusa de dolores', Chris se desmayó y se desplomó en el piso. Esto puso en alerta a su esposa y llamó de inmediato al servicio de emergencias. "No sabía qué pensar, en este punto, simplemente entré en un estado de pánico severo", advirtió la mujer.

Una vez en el hospital, Amanda se sintió tan avergonzada que le costó dar detalles a los doctores de lo que había pasado, además de sentirse culpable.

“Se me ocurrieron todo tipo de escenarios. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ahora el sexo lo iba a matar. No quería perderlo y estaba aterrorizada de que mis hijos pudieran perder a su padre. Me hizo sentir muy mal saber que la persona que amas sufre por ti o por tus acciones ”.

De acuerdo con el diagnóstico, el hombre sufrió un aneurisma cerebral debido a que presentó durante los últimos cinco años alta presión sanguínea. Afortunadamente la operación fue todo un éxito, sin embargo, la pareja tendrá que convivir sin relaciones por un largo tiempo hasta que Chris se recupere.