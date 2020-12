“No quiero ganar plata”: niño se queja con su abuela al saber que le dejaron 7 tareas

Debido a la pandemia por el nuevo coronavirus , miles de estudiantes en todo el mundo tuvieron que cambiar la modalidad de clases presenciales a distancia.

Es el caso de este pequeño quien, cansado de estudiar por internet, decidió revelarse y quejarse con su abuela luego de que le dejaran 7 tareas.

El menor originario de la costa Caribe, estaba hablando con su abuela por estos trabajos y a punta de cantaleta le dijo: “7 tareas, no joda. Eso es mucho, abuelita. Yo estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata”.

Muchos se sintieron identificados con el niño, principalmente por el cansancio a la hora de trabajar.